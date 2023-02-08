واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد "تجسس" إلى "القارات الخمس"

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الصين أطلقت "في السنوات الأخيرة... أسطولًا من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس" في كافة أنحاء العالم.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في مؤتمر صحافي على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" التي تقلّ الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ولاية ويسكونسن، إن "مناطيد صينية رُصدت فوق دول في القارات الخمس" وقد "انتهكت سيادة" هذه الدول.





وكانت واشنطن قد أسقطت السبت منطادًا صينيًا كان يحلّق فوق أراضيها.





وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تقوم بتزويد حلفاء بمعطيات من تحليل قطع الحطام.