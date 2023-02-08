المغرب يدين "حملة ظالمة" ضده في البرلمان الأوروبي

دان رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي الأربعاء "حملة ظالمة" تتعرض لها المملكة في البرلمان الأوروبي، عشية احتضان الأخير لقاء حول قضية التجسس عبر برمجية بيغاسوس، التي اتهم فيها المغرب العام 2021.





وتحدث العلمي خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان المغربي في الرباط عن "حملة ظالمة يقودها طيف من البرلمان الأوروبي، توجت يوم 19 تشرين الثاني بإصدار توصية غير ملزمة، تحت عنوان احترام حرية الرأي في المغرب".





وأضاف أن هذه الحملة "تتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه، بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين في بلد أوروبي"، مشيرا إلى فرنسا.