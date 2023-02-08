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زيلينسكي يؤكد أنه "إذا استولى الروس على باخموت فإنّهم سيرغبون في الذهاب أبعد من ذلك"

أخبار دولية
2023-02-08 | 16:49
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زيلينسكي يؤكد أنه &quot;إذا استولى الروس على باخموت فإنّهم سيرغبون في الذهاب أبعد من ذلك&quot;
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زيلينسكي يؤكد أنه "إذا استولى الروس على باخموت فإنّهم سيرغبون في الذهاب أبعد من ذلك"

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أنّه إذا استولى الروس على مدينة باخموت الواقعة في شرق البلاد والتي تعدّ مسرحاً لمعارك دامية منذ أكثر من ستة أشهر، فإنّهم سيحصلون على "أفضلية" وسيرغبون في "الذهاب أبعد من ذلك".
 
     
وقال زيلينسكي "بالطبع، من وجهة نظر استراتيجية، ليس لباخموت أهمية لأنّ الروس دمّروا المدينة بشكل كامل بمدفعيّتهم. لكن إذا استولوا على باخموت، سيرغبون في الذهاب أبعد من ذلك. وسيمنحهم ذلك أفضلية"، مضيفاً "السؤال، ماذا يحدث بعد باخموت؟".
 
     
وأشار إلى أنه "يجب علينا الصمود إلى حين الحصول على الأسلحة".

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