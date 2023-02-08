لافروف يجدد في موريتانيا عرض دعم روسيا في التصدي لمشاكل المنطقة

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موريتانيا الأربعاء عرض تقديم الدعم في مكافحة الجهاديين، قائلا إنه يحترم مواقف هذا البلد الذي تحدث علنا ضد الحرب في أوكرانيا.





وأشار نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إلى "قواعد القانون الدولي"، في حين قال إنه "يتفهم" المخاوف الأمنية الروسية في أوروبا.





واصل لافروف في نواكشوط محاولة توسيع الحضور الروسي في إفريقيا حيث تشتد المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى على خلفية الحرب في أوكرانيا.