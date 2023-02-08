الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
17
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
17
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لافروف يجدد في موريتانيا عرض دعم روسيا في التصدي لمشاكل المنطقة
أخبار دولية
2023-02-08 | 17:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لافروف يجدد في موريتانيا عرض دعم روسيا في التصدي لمشاكل المنطقة
جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موريتانيا الأربعاء عرض تقديم الدعم في مكافحة الجهاديين، قائلا إنه يحترم مواقف هذا البلد الذي تحدث علنا ضد الحرب في أوكرانيا.
وأشار نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إلى "قواعد القانون الدولي"، في حين قال إنه "يتفهم" المخاوف الأمنية الروسية في أوروبا.
واصل لافروف في نواكشوط محاولة توسيع الحضور الروسي في إفريقيا حيث تشتد المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى على خلفية الحرب في أوكرانيا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
لافروف
موريتانيا
التالي
المفوضية الأوروبية تلقت طلب مساعدة من سوريا بعد الزلزال
الرئيس الأوكراني يزور المملكة المتحدة الأربعاء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-07
لافروف يعرض مساعدة دول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة العنف الجهادي
أخبار دولية
2023-02-07
لافروف يعرض مساعدة دول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة العنف الجهادي
0
أخبار دولية
2023-02-07
لافروف يزور مالي
أخبار دولية
2023-02-07
لافروف يزور مالي
0
أخبار دولية
2023-02-05
لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي
أخبار دولية
2023-02-05
لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي
0
أخبار دولية
2023-02-02
لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى إنهاء "المسألة الروسية"
أخبار دولية
2023-02-02
لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى إنهاء "المسألة الروسية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:52
زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: "نحن ندافع عنكم"
أخبار دولية
05:52
زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: "نحن ندافع عنكم"
0
أخبار دولية
05:45
السوداني وصل إلى الامارات ورئيس دولة الامارات في استقباله
أخبار دولية
05:45
السوداني وصل إلى الامارات ورئيس دولة الامارات في استقباله
0
أخبار دولية
05:21
مجموعة فاغنر المسلّحة تعلن توقفها عن تجنيد معتقلين في السجون الروسية للقتال في أوكرانيا
أخبار دولية
05:21
مجموعة فاغنر المسلّحة تعلن توقفها عن تجنيد معتقلين في السجون الروسية للقتال في أوكرانيا
0
أخبار دولية
05:15
الأمم المتحدة حصلت على ضمانات: جزء من المساعدة الطارئة سيمر عبر المعبر بين تركيا وسوريا
أخبار دولية
05:15
الأمم المتحدة حصلت على ضمانات: جزء من المساعدة الطارئة سيمر عبر المعبر بين تركيا وسوريا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:46
مايا دياب تلبّي نداء المساعدة: "سبقتني راغب علامة"
فنّ
04:46
مايا دياب تلبّي نداء المساعدة: "سبقتني راغب علامة"
0
امن وقضاء
04:55
خطفا عائلة وطلبا فدية لإخلاء سبيلها وبعملية نوعية تمّ إلقاء القبض عليهما ... وماذا عن المخطوفين؟
امن وقضاء
04:55
خطفا عائلة وطلبا فدية لإخلاء سبيلها وبعملية نوعية تمّ إلقاء القبض عليهما ... وماذا عن المخطوفين؟
0
أخبار دولية
2023-01-11
ماذا يجري في مدينة سوليدار الصغيرة في شرق اوكرانيا؟
أخبار دولية
2023-01-11
ماذا يجري في مدينة سوليدار الصغيرة في شرق اوكرانيا؟
0
امن وقضاء
2023-02-06
تصحيح - وزارة الخارجية تؤكد للـLBCI أن اثنين من أبناء الجالية اللبنانية تعذر التواصل معهما في جنوب تركيا ولا معلومات عن وضعهما والسفير اللبناني في تركيا يتابع الموضوع عن كثب
امن وقضاء
2023-02-06
تصحيح - وزارة الخارجية تؤكد للـLBCI أن اثنين من أبناء الجالية اللبنانية تعذر التواصل معهما في جنوب تركيا ولا معلومات عن وضعهما والسفير اللبناني في تركيا يتابع الموضوع عن كثب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:42
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
أخبار دولية
03:42
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر
تقارير نشرة الاخبار
14:10
لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مبان غير مطابقة لمعايير السلامة ضد الزلازل .. فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مبان غير مطابقة لمعايير السلامة ضد الزلازل .. فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
0
رياضة
13:30
ليبرون جيمس يحطّم الرقم القياسيّ لأفضل مسجل بتاريخ دوري كرة السلة الأميركي
رياضة
13:30
ليبرون جيمس يحطّم الرقم القياسيّ لأفضل مسجل بتاريخ دوري كرة السلة الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنانيون وسط الزلزال... منهم من ولد من جديد ومنهم من ينتظر تحت الانقاض
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنانيون وسط الزلزال... منهم من ولد من جديد ومنهم من ينتظر تحت الانقاض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق صندوق تثبيت القطع
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق صندوق تثبيت القطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فريق الهلال السعودي يتأهّل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فريق الهلال السعودي يتأهّل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين في الزلزال
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين في الزلزال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
15:27
لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
خبر كاذب
15:27
لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
2
آخر الأخبار
14:31
مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل
آخر الأخبار
14:31
مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل
3
آخر الأخبار
13:54
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
آخر الأخبار
13:54
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
4
خبر كاذب
11:15
فيديو لكاميرا سيارة التقطته للحظة وقوع الزلزال ... ما حقيقته؟
خبر كاذب
11:15
فيديو لكاميرا سيارة التقطته للحظة وقوع الزلزال ... ما حقيقته؟
5
خبر كاذب
14:33
خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان
خبر كاذب
14:33
خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان
6
أخبار لبنان
14:45
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
أخبار لبنان
14:45
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
7
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
8
آخر الأخبار
09:39
انتشال الشابة فاطمة زكريا من تحت الانقاض في تركيا وهي على قيد الحياة
آخر الأخبار
09:39
انتشال الشابة فاطمة زكريا من تحت الانقاض في تركيا وهي على قيد الحياة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store