مقتل ثمانية مدنيين خلال هجوم على قافلة أممية في جمهورية الكونغو الديموقراطية

قُتل ثمانية مدنيين على يد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال هجوم على قافلة تابعة لها في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفاد حاكم عسكري.





وقال حاكم محافظة شمال كيفو إنّ القوات كانت تُطلق "طلقات تحذيرية"، الأمر الذي أدّى أيضاً إلى إصابة 28 شخصاً بجروح في أعمال عنف اندلعت الثلاثاء.





من جهتها، أوضحت بعثة الأمم المتحدة في البلاد "مونوسكو" الثلاثاء أنّ قافلة الأمم المتحدة كانت عائدة من مهمة إمداد في شمال غوما، العاصمة الإقليمية، عندما أشعل مهاجمون النيران في أربع شاحنات.