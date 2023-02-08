ماكرون يؤكد لزيلينسكي "تصميم" فرنسا على دعم أوكرانيا "حتى النصر"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء في باريس "تصميم" بلاده على "مرافقة" أوكرانيا "حتى النصر"، ورغبتها في مواصلة تسليمها أسلحة فرنسية بعد نحو عام من بدء الغزو الروسي.





وقال ماكرون "نحن نقف مع أوكرانيا بحزم وبعزم على مرافقتها حتى النصر واستعادة حقوقها المشروعة"، مضيفا "سنواصل الجهود في ما يتعلق بتسليم وسائل الدفاع".