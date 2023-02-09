الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليونيسكو تمنح أنغيلا ميركل جائزة السلام لترحيبها بالمهاجرين

أخبار دولية
2023-02-09 | 00:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليونيسكو تمنح أنغيلا ميركل جائزة السلام لترحيبها بالمهاجرين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اليونيسكو تمنح أنغيلا ميركل جائزة السلام لترحيبها بالمهاجرين

منح أنغيلا ميركل جائزة السلام لترحيبها بالمهاجرين

منحت منظمة اليونسكو الأربعاء المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة مرموقة تكريما لجهودها في فتح بلادها أمام اللاجئين خلال وجودها في منصبها.
 
وقدمت المنظمة الأممية لميركل جائزة فيليكس أوفوي بوانيي للسلام خلال حفل رسمي في ياموسوكرو عاصمة ساحل العاج تقديرا للقرار الشجاع الذي اتخذته باستقبال بلادها أكثر من 1,2 مليون لاجئ بين عامي 2015 و2016. 
 
وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو: "أرادت اللجنة تكريم القرار الشجاع الذي اتخذ عام 2015 لاستقبال أكثر من مليون لاجئ عندما علت في الوقت نفسه أصوات كثيرة تطالب بإغلاق أوروبا". 
 
وأضافت متوجهة الى ميركل: "كنت في ذلك الوقت صاحبة الرؤية الشجاعة في السياسة".
 
وجاء قرار ميركل في ذروة أزمة هجرة فاقمتها الحرب في سوريا.
 
وقالت الزعيمة السابقة التي قضت 16 عاما في منصب المستشارة الالمانية قبل أن تتنحى عام 2021: "احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها ومشاركتها مهمة ملقاة على عاتق كل منا. نحن قررنا أنه من الضروري احترام هذه المبادئ في سياستنا للهجرة".
 
وأضافت في مؤسسة فيليكس أوفوي بوانيي التي تحمل اسم أول رئيس لساحل العاج: "كان هذا ممكنا فقط لأن الكثير من الناس شمروا عن سواعدهم على الأرض". 
     
وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا: "على الرغم من عدائية الرأي العام، اتخذت قرارا بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين الفارين من مناطق النزاع". 
 
وأضاف متوجها الى ميركل: "لقد قمت بتذكير جميع قادة العالم بواجبهم في التضامن تجاه كل البشر".
     
ودعي نحو ألفي شخص لحضور حفل تسليم الجائزة التي أنشئت عام 1989 وسبق أن تم منحها لنيلسون مانديلا وياسر عرفات واسحق رابين وفرانسوا هولاند.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

اليونيسكو

أنغيلا ميركل

السلام

المهاجرين

LBCI التالي
برشلونة تعلق توأمتها مع تل أبيب بسبب "انتهاكات" إسرائيل الحقوقية
ماكرون يؤكد لزيلينسكي "تصميم" فرنسا على دعم أوكرانيا "حتى النصر"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مبان غير مطابقة لمعايير السلامة ضد الزلازل .. فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-06

التحكم المروري للمواطنين: لعدم ركن المركبات بالقرب من الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو الأشياء الآيلة للسقوط وعدم الإقتراب من الشواطىء نظرًا لسرعة وقوة الرياح وحرصًا على السلامة العامة

LBCI
أخبار دولية
2023-02-04

رابطة آسيان تدعو المجلس العسكري في بورما إلى تنفيذ خطة السلام

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-26

وزير الدفاع إلتقى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام وتأكيد التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:52

زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: "نحن ندافع عنكم"

LBCI
أخبار دولية
05:45

السوداني وصل إلى الامارات ورئيس دولة الامارات في استقباله

LBCI
أخبار دولية
05:21

مجموعة فاغنر المسلّحة تعلن توقفها عن تجنيد معتقلين في السجون الروسية للقتال في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:15

الأمم المتحدة حصلت على ضمانات: جزء من المساعدة الطارئة سيمر عبر المعبر بين تركيا وسوريا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:46

مايا دياب تلبّي نداء المساعدة: "سبقتني راغب علامة"

LBCI
امن وقضاء
04:55

خطفا عائلة وطلبا فدية لإخلاء سبيلها وبعملية نوعية تمّ إلقاء القبض عليهما ... وماذا عن المخطوفين؟

LBCI
أخبار دولية
2023-01-11

ماذا يجري في مدينة سوليدار الصغيرة في شرق اوكرانيا؟

LBCI
امن وقضاء
2023-02-06

تصحيح - وزارة الخارجية تؤكد للـLBCI أن اثنين من أبناء الجالية اللبنانية تعذر التواصل معهما في جنوب تركيا ولا معلومات عن وضعهما والسفير اللبناني في تركيا يتابع الموضوع عن كثب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:42

البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مبان غير مطابقة لمعايير السلامة ضد الزلازل .. فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟

LBCI
رياضة
13:30

ليبرون جيمس يحطّم الرقم القياسيّ لأفضل مسجل بتاريخ دوري كرة السلة الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنانيون وسط الزلزال... منهم من ولد من جديد ومنهم من ينتظر تحت الانقاض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق صندوق تثبيت القطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فريق الهلال السعودي يتأهّل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين في الزلزال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
15:27

لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة

LBCI
آخر الأخبار
14:31

مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
13:54

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل

LBCI
خبر كاذب
11:15

فيديو لكاميرا سيارة التقطته للحظة وقوع الزلزال ... ما حقيقته؟

LBCI
خبر كاذب
14:33

خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:45

هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان

LBCI
امن وقضاء
05:11

انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)

LBCI
آخر الأخبار
09:39

انتشال الشابة فاطمة زكريا من تحت الانقاض في تركيا وهي على قيد الحياة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة