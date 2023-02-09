برشلونة تعلق توأمتها مع تل أبيب بسبب "انتهاكات" إسرائيل الحقوقية

برشلونة تعلن تعليق توأمتها مع تل أبيب بسبب "انتهاكات" إسرائيل الحقوقية



أعلنت مدينة برشلونة الإسبانية عن تعليق علاقاتها المؤسسية مع إسرائيل بشكل مؤقت، وخصوصا توأمتها مع مدينة تل أبيب "إلى أن تضع السلطات حدا للانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين"، وفق ما أعلنت رئيس بلديتها اليسارية آدا كولاو.



في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أوضحت كولاو أن قرار تعليق التوأمة مؤقتًا بين المدينتين المتوسطتين، جاء اثر عريضة رفعتها عدة مجموعات مؤيدة للفلسطينيين في برشلونة.



وقالت آدا كولاو التي تشغل رئاسة بلدية برشلونة منذ عام 2015: "لقد قررت أن أعلق مؤقتا العلاقات مع دولة إسرائيل ومع المؤسسات الرسمية لهذه الدولة، ولا سيما اتفاقيات التوأمة مع بلدية تل أبيب، إلى أن تنهي السلطات الإسرائيلية الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين".



وأضافت في رسالتها: "من المهم للغاية التمييز بين سياسات الدولة - في هذه الحالة إسرائيل - وبين عموم اليهود وثقافتهم".



تمت توأمة برشلونة مع تل أبيب وغزة منذ توقيع اتفاقية صداقة وتعاون عام 1998.



وتابعت أدا كولاو خلال كلمة ألقتها مساء الأربعاء في برشلونة: "نأمل أن يكون هذا التعليق مؤقتًا لأن ما نريده هو الدعوة للتفكير والعمل".



وأشارت إلى أن برشلونة علقت توأمتها مع مدينة سانت بطرسبرغ الروسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.



من جهته، اعتبر اتحاد الجاليات اليهودية في إسبانيا القرار "معاديا للسامية" وأعرب عن أسفه لأنه "لا يمثّل في الشكل ولا في الجوهر ماهية برشلونة ومواطنيها".