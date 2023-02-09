بايدن: لا نسعى الى نزاع مع الصين و لم أتّخذ قرارا "نهائيا" بالترشح لولاية ثانية

بايدن يقول إن الولايات المتحدة "لا تسعى الى نزاع" مع الصين وإنه لم يتخذ قرارا "نهائيا" بشأن الترشح لولاية ثانية



أعلن الرئيس جو بايدن الأربعاء أن الولايات المتحدة "لا تسعى الى نزاع" مع الصين رغم التوتر بشأن إسقاط منطاد صيني وصفه المسؤولون الأميركيون بأنه مخصص لأغراض التجسس.



وقال بايدن في مقابلة تلفزيونية مع قناة "بي بي أس" بُثت مقتطفات منها: "سوف نتنافس مع الصين بشكل كامل، لكن نحن لا نسعى الى نزاع، وهذا ما هو عليه الحال حتى الآن".



ويبدو أن تعليقات بايدن تهدف إلى تخفيف التوتر بشأن إسقاط المنطاد الصيني الضخم الذي حلق فوق الأراضي الأميركية قبل أن تسقطه القوات الجوية قبالة الساحل الشرقي السبت.



وعندما سئل بايدن إن كان إسقاط المنطاد سيتسبب بضرر للعلاقات مع بكين، أجاب "لا".



وقالت الصين إن المنطاد كان مخصصا لأغراض الأرصاد الجوية وليس له أي غرض عسكري، لكن واشنطن وصفته بأنه آلية تجسس متطورة تعمل من ارتفاعات عالية.



وأعلن بايدن في سياق منفصل أن لديه "نيّة" للترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024 لكنه لم يتخذ قرارا "نهائيا" بعد.



وقال: "لم اتخذ هذا القرار بعد. أعتقد أن هذه نيتي، لكني لم اتخذ القرار بشكل نهائي".