أكثر من 17 ألف قتيل.. حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تجاوزت 16 ألف قتيل

تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين 17500 قتيل، حسب آخر أرقام نشرتها سلطات البلدين.



وقتل حوالى 14351 شخصاً في تركيا بحسب نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، و3162 في سوريا بحسب حصيلة رسمية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 17513 قتيلا.