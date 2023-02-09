بايدن يعتبر أن شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة"

بايدن يعتبر أن شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة": لدى هذا الرجل مشاكل ضخمة"



أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أنّ نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة" خصوصاً على المستوى الاقتصادي.



وفي مقابلة مع قناة "بي بي اس" قال بايدن: "جدوا لي زعيمًا عالميًا واحدًا على استعداد لتبادل منصبه مع شي جينبينغ لا أجد أحداً".



ورأى أن "لدى هذا الرجل مشاكل ضخمة"، خصوصاً على صعيد "الاقتصاد الذي لا يعمل بشكل جيد"، مشيرًا إلى أنّ الزعيم الصيني "كان يتمتّع بامكانات كثيرة".



وفي إشارة إلى أن الدعم الصيني لروسيا كان متحفظاً نسبيًا، قال جو بايدن إنه على عكس ما "افترضه الجميع" في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تكن بكين ملتزمة "بالكامل" بدعم موسكو.



واعتبر أن تحفظ شي جينبينغ يعود إلى رغبته في عدم التعرّض لمصير روسيا نفسه، التي فرض عليها الغرب عقوبات اقتصادية قاسية.



وقال بايدن الأربعاء: "اتصلت به هذا الصيف لأقول له هذا ليس تهديدًا، مجرد ملاحظة: انظر إلى ما حدث لروسيا".



والتقى بايدن بشي جينبينغ شخصيًا لأول مرة خلال فترة رئاسته، في تشرين الثاني، في قمة مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا. وكان الزعيمان قد تحدثا عبر الهاتف أو عبر الفيديو خمس مرات.



وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى بكين كانت مقررة الأسبوع الماضي بعدما دخل منطاد صيني المجال الجوي الأميركي، وأسقطه الجيش الأميركي.