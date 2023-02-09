البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟

كم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟



أكّدت معلومات للـLBCI أن عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم في تركيا حتى اللحظة هو 45 من أصل 130، مشيرةً الى أن بعضهم التواصل معه مقطوعٌ بسبب انقطاع الاتصالات في البلد.



وأشارت الى أن المواطن اللبناني باسل حبقوق الذي تم انقاذه أمس، انتقل الى منزل صديقه في مرسين في تركيا، حيث يقطن الآن.