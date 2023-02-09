الصين تدين تصريحات جو بايدن "اللامسؤولة إطلاقا" حول شي جينبينغ

الصين تدين تصريحات جو بايدن حول شي جينبين: غير مسؤولة وتنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية

نددت الصين الخميس بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن "اللامسؤولة إطلاقاً"، بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين: "هذه التصريحات غير مسؤولة إطلاقاً وتنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية". وأضافت أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة".