الأمم المتحدة حصلت على ضمانات: جزء من المساعدة الطارئة سيمر عبر المعبر بين تركيا وسوريا

حصلت الأمم المتحدة على ضمانات بأن جزءًا من المساعدات الطارئة "سيمرّ الخميس" عبر المعبر الحدودي الوحيد المفتوح بين تركيا وشمال غرب سوريا، وفق ما جاء على لسان المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن.



وأكد بيدرسن لصحافيين في جنيف أنهم حصلوا على ضمانات بأنه يمكنهم تمرير المساعدات الإنسانية الأولى عبر معبر باب الهوى، داعيًا إلى عدم تسييس المساعدات إلى السكان السوريين المتضررين بشدّة من جراء زلازل الاثنين.