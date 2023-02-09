السوداني وصل إلى الامارات ورئيس دولة الامارات في استقباله

‏وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى أبو ظبي في زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى.



‏وجرت للسوداني مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن من قبل رئيس دولة الامارات سمو الشيخ محمد بن زايد.



وتضمنت مراسم الاسقبال عزف النشيد الوطني واستعراض حرس الشرف.