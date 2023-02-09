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السوداني وصل إلى الامارات ورئيس دولة الامارات في استقباله

أخبار دولية
2023-02-09 | 05:45
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السوداني وصل إلى الامارات ورئيس دولة الامارات في استقباله
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السوداني وصل إلى الامارات ورئيس دولة الامارات في استقباله
‏وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى أبو ظبي في زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى.

‏وجرت للسوداني مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن من قبل رئيس دولة الامارات سمو الشيخ محمد بن زايد.

وتضمنت مراسم الاسقبال عزف النشيد الوطني واستعراض حرس الشرف.
 

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