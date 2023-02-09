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كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟

أخبار دولية
2023-02-09 | 05:20
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كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟
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كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟

عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض تتواصل بعد أيام من الزلزال..

عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض تتواصل بعد أيام من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في تركيا وسوريا، وشرّد أعداداً لا تحصى.

في غضون ذلك أكّدت معلومات للـLBCI أن عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم في تركيا حتى اللحظة هو 45 من أصل 130، مشيرةً الى أن بعضهم التواصل معه مقطوعٌ بسبب انقطاع الاتصالات في البلد.
 

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