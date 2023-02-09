زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: "نحن ندافع عنكم"

الرئيس الاوكراني في البرلمان الاوروبي

توجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الأوروبي بالقول إن قوات بلاده التي تقاتل الجيش الروسي "تدافع عنكم"، في كلمة دعا فيها إلى مزيد من الدعم العسكري الأوروبي لبلاده.



وخاطب النواب الأوروبيين قائلا: "إننا ندافع في مواجهة أقوى قوة معادية لأوروبا في العالم الحديث، إننا ندافع عن أنفسنا، نحن الأوكرانيين في ساحة المعركة، إلى جانبكم".



ويزور زيلينسكي بروكسل في إطار جولة قادته إلى عواصم أوروبية يسعى من خلالها إلى دفع القادة الأوروبيين إلى تزويد بلاده طائرات وأسلحة بعيدة المدى لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي.