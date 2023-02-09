الاتحاد الأوروبي يعرب عن "تضامنه" مع الشعبين التركي والسوري

أعربت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في رسالة إلى الرئيس رجب طيب اردوغان، عن "تضامنها" مع الشعب التركي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وعرضت زيادة مساعداتها.



وقالت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، في الرسالة التي كتبت خلال قمتها في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي وأعضاءه يقفون في تضامن كامل مع الشعبين التركي والسوري في مواجهة هذه المأساة.



وأكدت استعدادها لتكثيف الدعم بالتنسيق الوثيق مع السلطات التركية.



ووقف القادة الأوروبيون دقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال.