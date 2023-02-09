الفريق اللبناني يساعد في إنقاذ سيدة مسنة في منطقة البستان (فيديو)

يتابع الفريق اللبناني مهمّته في تركيا، إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد.والفيديو أعلاه يُظهر الفريق اللبناني وهو يساعد في إنقاذ سيدة مسنة في منطقة البستان في تركيا.