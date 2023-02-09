قتلى في انهيار منجم ذهب غير مرخص في بوركينا فاسو

قضى عشرة أشخاص على الأقل في انهيار منجم ذهب غير مرخص له في غرب بوركينا فاسو، حسبما ذكرت جمعية لعمال المناجم.



وقال عباس ديرا المسؤول في الجمعية المحلية: "في وقت مبكر من 8 شباط/فبراير، حوصر (...) عمال مناجم".



وأضاف "عدد القتلى حتى الآن عشرة"، مؤكدا بذلك حصيلة أعلنها المسؤول الآخر في الجمعية موسى ويدراوغو.



وتكثر الانهيارات في مواقع تعدين الذهب في بوركينا فاسو حيث تشعر المجتمعات المحلية بأنها لا تستفيد منها.