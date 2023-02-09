الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميلوني تعتبر دعوة ماكرون لزيلينسكي "غير مناسبة"

أخبار دولية
2023-02-09 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميلوني تعتبر دعوة ماكرون لزيلينسكي &quot;غير مناسبة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميلوني تعتبر دعوة ماكرون لزيلينسكي "غير مناسبة"

ميلوني تعتبر دعوة ماكرون لزيلينسكي "غير مناسبة"

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أنّ الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوجّه إلى باريس الأربعاء "جاءت في وقت غير مناسب".
      
ورداً على سؤال بشأن صوابية الزيارة التي قام بها وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني إلى واشنطن في بداية الأسبوع، ردّت ميلوني لدى وصولها إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالقول "بدت دعوة الأمس إلى زيلينسكي غير مناسبة لأنّني أعتقد أنّ قوّتنا في هذه القضية هي الوحدة".
      
وأضافت "أتفهّم قضايا السياسة الداخلية، وإعطاء الأفضلية للآراء العامّة المحلّية، ولكن اعطاء الاولوية لهذه الاراء في أوقات معينة قد لا يصب في صالح القضية ويبدو لي أن الأمر كان كذلك"، مع زيارة زيلينسكي لباريس الأربعاء، حيث انضمّ إليه المستشار الألماني أولاف شولتس في قصر الإليزيه.
      
وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأنّ ميلوني لم تتقبّل عدم دعوتها إلى هذا العشاء مساء الأربعاء الذي جمع ماكرون وزيلينسكي وشولتس.
      
والعلاقة بين الرئيس الفرنسي ورئيسة الحكومة الإيطالية متوترة إلى حدّ ما، خصوصاً في ما يتعلّق بقضية المهاجرين.
     
ورداً على أسئلة بشأن تصريحات ميلوني، قال ماكرون "ليس لدي أي تعليق".
      
وأضاف "أردت أن أستقبله، الرئيس زيلينسكي، مع المستشار شولتس، أعتقد أننا نقوم بدورنا... أعتقد أنّ الأمر متروك للرئيس زيلينسكي أيضاً لتقدير الأساليب التي يختارها".
     
وخلُص إلى أنّ "ما يهم هو أن نكون جميعا فاعلين وأن تكون لدينا استراتيجية تسمح بإيجاد سلام دائم، أي سلام يحترم أوكرانيا في حقوقها وحدودها، سلام يحترم العدالة مع الأخذ في الاعتبار الجرائم التي ارتُكبت وسلام يسمح ببناء إطار أمني دائم لأوروبا". 
 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

ميلوني

ماكرون

زيلينسكي

LBCI التالي
اليونيسكو تمنح أنغيلا ميركل جائزة السلام لترحيبها بالمهاجرين
ماكرون يؤكد لزيلينسكي "تصميم" فرنسا على دعم أوكرانيا "حتى النصر"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:56

ماكرون وزيلينسكي سيتوجهان معا إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
17:26

ماكرون يؤكد لزيلينسكي "تصميم" فرنسا على دعم أوكرانيا "حتى النصر"

LBCI
أخبار دولية
2023-01-24

زيلينسكي يطالب ماكرون بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس

LBCI
أخبار دولية
2022-12-11

ماكرون يتحدث مع زيلينسكي قبل مؤتمر دعم لأوكرانيا الثلاثاء في باريس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:56

بغداد تعلن توقيف مديرة سابقة لمصرف عراقي في الإمارات ملاحقة بشبهة فساد

LBCI
أخبار دولية
11:49

غوتيريش يأمل في فتح معابر حدودية جديدة بين تركيا وسوريا

LBCI
أخبار دولية
11:32

المنطاد الصيني مجهّز "بشكل واضح" بأدوات تجسّس

LBCI
أخبار دولية
11:29

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-01-10

الجزء الجديد من مسلسل إقتحام المصارف في الجنوب...كيف انتهت المفاوضات مع المقتحمين؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-07

دريان: دار الفتوى تتضامن مع أسر الضحايا والمصابين من الأشقاء السوريين والأتراك

LBCI
أمن وقضاء
2022-12-18

كمين محكم لشعبة المعلومات على اتوستراد صيدا - صور... وتوقيف عصابة سرقة تستهدف هواتف خلوية من داخل مقاهي ومحلات تجارية

LBCI
فنّ
2023-02-08

وائل كفوري يعلّق على زلزال تركيا وسوريا: "نجّنا يا رب"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

المطران عبد الساتر يطالب بانتخاب رئيس "حتى لا تتغيّر هوية لبنان"

LBCI
أخبار دولية
06:46

الفريق اللبناني يساعد في إنقاذ سيدة مسنة في منطقة البستان (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:08

محصّلة الخسائر البشرية والدمار بعد زلزال تركيا..

LBCI
أخبار لبنان
05:58

أهالي اللبنانيين المفقودين بانتظار أي معلومة عن ذويهم

LBCI
أخبار لبنان
05:38

باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً

LBCI
أخبار دولية
05:20

كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟

LBCI
أخبار دولية
03:42

البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
15:27

لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة

LBCI
آخر الأخبار
14:31

مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
13:54

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل

LBCI
أخبار لبنان
14:45

هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان

LBCI
خبر كاذب
14:33

خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان

LBCI
امن وقضاء
05:11

انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)

LBCI
أخبار سياسية
11:46

المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..

LBCI
أخبار سياسية
13:33

وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة