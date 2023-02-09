تقارب عراقي إماراتي...

رئيس الوزراء العراقي يزور الإمارات

صورة رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ممسكا بيد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني لخير دليل على تقارب عراقي اماراتي في الأجواء.



تقارب بدا خلال زيارة السوداني وهي الأولى له الى الإمارات منذ تشكيل حكومته في تشرين الأول 2022.