باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه

اليكم الصورة من هناك..



كما في حال هؤلاء اللبنانيين، كذلك في تركيا.



مأساة تكبر يوماً بعد يوم، إنما قصص أمل تُحكى أيضاً.



اليكم الصورة من هناك..





