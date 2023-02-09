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سوريا تسابق الوقت لإنقاذ من كُتِب له عمر جديد.. أو لرفع جثامين الضحايا الذين يرتفع عددهم

سوريا تسابق الوقت لإنقاذ من كُتِب له عمر جديد..



أبنية بما حوت أصبحت غبارا.



وبين ذرات الغبار هذه، ذرات أمل في قلوب العالقين تحت حطام منازلهم.



