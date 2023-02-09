مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة على ما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان فيما اورد الجيش الإسرائيلي إن الشاب حاول تنفيذ هجوم طعنا.وأعلنت الوزارة "استشهاد المواطن شريف حسن رباع (22 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال قرب مدخل مخيم الفوار".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "محاولة طعن وقعت قرب بلدة الفوار".وبحسب بيان الجيش "اقترب مهاجم من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وحاول طعن أحد الجنود" مشيرا إلى أن الجنود ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بـ "تحييد المشتبه به".ولم تقع إصابات في صفوف الجنود، بحسب بيان الجيش.وتأتي الحادثة الخميس بعد يومين من مقتل فتى فلسطيني في مدينة نابلس قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على قواته.وتصاعدت وتيرة العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل في الأشهر الأخيرة. وتتوالى الدعوات الدولية إلى الهدوء وضبط النفس.منذ مطلع العام، قتل 43 فلسطينيا بينهم مهاجمون ومسلحون ومدنيون كما قتل خلال الفترة نفسها سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي.ووفقا للأمم المتحدة، كان العام الماضي 2022 أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية منذ العام 2005.وسقط 235 قتيلا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2022، ما يقرب من 90 في المئة من القتلى على الجانب الفلسطيني، وفقا لأرقام وكالة فرانس برس.وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967.