الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
11
o
كسروان
11
o
الشمال
10
o
الجنوب
9
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
11
o
كسروان
11
o
الشمال
10
o
الجنوب
9
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المنطاد الصيني مجهّز "بشكل واضح" بأدوات تجسّس
أخبار دولية
2023-02-09 | 11:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المنطاد الصيني مجهّز "بشكل واضح" بأدوات تجسّس
المنطاد الصيني مجهّز "بشكل واضح" بأدوات تجسّس
أفاد مسؤول في واشنطن بأنّ صوراً التقطتها طائرات عسكرية أميركية تُظهر أنّ المنطاد الصيني الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي كان مجهّزاً بأدوات تجسّس، ولم يكن مخصّصاً للأرصاد الجوية.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنّ الصور التي التقطتها طائرات التجسّس "يو2" (U2) تشير إلى أنّ أجهزة المنطاد "مصنوعة بشكل واضح للمراقبة لأغراض تجسّسية، ولا تتناسب مع معدّات منطاد الطقس".
وأضاف في بيان "كان يضم العديد من الهوائيات، مجموعة من المحتمل أن تكون قادرة على جمع وتحديد موقع الاتصالات".
كذلك، أشار إلى أنّ المنطاد "كان مجهّزاً بإطارات شمسية كبيرة بما يكفي للتزود بالطاقة اللازمة لتشغيل أجهزة استشعار متعدّدة تجمع المعلومات الاستخبارية".
وأسقطت واشنطن السبت منطاداً قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أنّ بكين أكدت أنّه "منطاد مدني يُستخدم لأغراض بحثية، خصوصاً في مجال الأرصاد الجوية".
ودفع هذا الاشتباك الدبلوماسي وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى تأجيل زيارة نادرة إلى بكين.
وتعتقد الولايات المتحدة أنّ الجيش الصيني كان يوجّه المنطاد، وكان جزءاً من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من أربعين دولة في خمس قارات لأغراض التجسّس.
وقال المسؤول الكبير "نحن مقتنعون بأنّ الشركة الصينية المصنّعة للمنطاد لها صلة مباشرة بالجيش الصيني".
وأشار إلى أنّ واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات بحق الصينيين المرتبطين بالمنطاد، ممّا يشير إلى عقوبات محتملة.
لا تزال السلطات الأميركية منشغلة في جمع حطام المنطاد في المحيط الأطلسي، قرب شواطئ ساوث كارولينا.
وفي وقت سابق الخميس، أكدت الصين أنّها رفضت اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت، بعد وقت قليل على إسقاط المنطاد.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إنّ "هذا العمل غير المسؤول والخاطئ بشكل خطير لم يحدث مناخا يفضي إلى الحوار والتواصل بين الجيشين".
آخر الأخبار
أخبار دولية
المنطاد الصيني
أدوات تجسّس
التالي
اليونيسكو تمنح أنغيلا ميركل جائزة السلام لترحيبها بالمهاجرين
ماكرون يؤكد لزيلينسكي "تصميم" فرنسا على دعم أوكرانيا "حتى النصر"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:27
البرلمان الأميركي يدين تحليق المنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة
أخبار دولية
13:27
البرلمان الأميركي يدين تحليق المنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2023-02-05
مسؤولون جمهوريون ينتقدون طريقة تعامل بايدن مع المنطاد الصيني
أخبار دولية
2023-02-05
مسؤولون جمهوريون ينتقدون طريقة تعامل بايدن مع المنطاد الصيني
0
أخبار دولية
2023-02-05
بكين تبدي "استياءها الشديد" بعد إسقاط المنطاد الصيني
أخبار دولية
2023-02-05
بكين تبدي "استياءها الشديد" بعد إسقاط المنطاد الصيني
0
أخبار دولية
2023-02-04
كندا تؤيد القرار الأميركي إسقاط المنطاد الصيني
أخبار دولية
2023-02-04
كندا تؤيد القرار الأميركي إسقاط المنطاد الصيني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:06
بايدن للجمهوريين: "سأكون كابوسكم"
أخبار دولية
00:06
بايدن للجمهوريين: "سأكون كابوسكم"
0
أخبار دولية
00:05
تشيلي تفرض حظر تجول ليليا في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق
أخبار دولية
00:05
تشيلي تفرض حظر تجول ليليا في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق
0
أخبار دولية
00:01
ألمانيا تقدم لسلوفاكيا بطاريتين مضادتين للطائرات
أخبار دولية
00:01
ألمانيا تقدم لسلوفاكيا بطاريتين مضادتين للطائرات
0
أخبار دولية
23:55
ماكرون: لا يمكن "تحت أي ظرف" تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة
أخبار دولية
23:55
ماكرون: لا يمكن "تحت أي ظرف" تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:21
مجموعة فاغنر المسلّحة تعلن توقفها عن تجنيد معتقلين في السجون الروسية للقتال في أوكرانيا
أخبار دولية
05:21
مجموعة فاغنر المسلّحة تعلن توقفها عن تجنيد معتقلين في السجون الروسية للقتال في أوكرانيا
0
فنّ
04:42
بلقيس من حفلها في دبي: أتبرّع بأجري للعائلات السوريّة المتضرّرة
فنّ
04:42
بلقيس من حفلها في دبي: أتبرّع بأجري للعائلات السوريّة المتضرّرة
0
أخبار لبنان
2023-01-20
نصار بعد لقائه الراعي: بكركي ليست منبرا لإطلاق المواقف السياسية
أخبار لبنان
2023-01-20
نصار بعد لقائه الراعي: بكركي ليست منبرا لإطلاق المواقف السياسية
0
أخبار دولية
2023-02-08
روسيا تتعهد بـ"الرد" في حال زودت المملكة المتحدة أوكرانيا بطائرات مقاتلة
أخبار دولية
2023-02-08
روسيا تتعهد بـ"الرد" في حال زودت المملكة المتحدة أوكرانيا بطائرات مقاتلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
دير مار مارون العاصي في الهرمل: قصة الموارنة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
دير مار مارون العاصي في الهرمل: قصة الموارنة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في عيد مار مارون: الدعوة الرسمية لم توجه للمشاركة في القداديس الاحتفالية... فما هي الأسباب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في عيد مار مارون: الدعوة الرسمية لم توجه للمشاركة في القداديس الاحتفالية... فما هي الأسباب؟
0
أخبار دولية
13:50
كارثة زلزال الأناضول أصابت البشر والحجر.. منشآت ضخمة تأثرت وأخرى صمدت ومنها سد أتاتورك
أخبار دولية
13:50
كارثة زلزال الأناضول أصابت البشر والحجر.. منشآت ضخمة تأثرت وأخرى صمدت ومنها سد أتاتورك
0
أخبار دولية
13:30
السوريون يعانون في المناطق المنكوبة شحاً في المساعدات وعمليات الإغاثة
أخبار دولية
13:30
السوريون يعانون في المناطق المنكوبة شحاً في المساعدات وعمليات الإغاثة
0
أخبار دولية
13:30
سوريا تسابق الوقت لإنقاذ من كُتِب له عمر جديد.. أو لرفع جثامين الضحايا الذين يرتفع عددهم
أخبار دولية
13:30
سوريا تسابق الوقت لإنقاذ من كُتِب له عمر جديد.. أو لرفع جثامين الضحايا الذين يرتفع عددهم
0
أخبار دولية
13:30
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
أخبار دولية
13:30
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
0
أخبار دولية
13:30
تقارب عراقي إماراتي...
أخبار دولية
13:30
تقارب عراقي إماراتي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هل اقترب موعد عقد جلسة تشريعية بدعوة من بري؟ وماذا عن مشاركة تكتل لبنان القوي فيها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هل اقترب موعد عقد جلسة تشريعية بدعوة من بري؟ وماذا عن مشاركة تكتل لبنان القوي فيها؟
0
رياضة
13:26
ريال مدريد يُقصي الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة العالم للأندية في كرة القدم
رياضة
13:26
ريال مدريد يُقصي الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة العالم للأندية في كرة القدم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:54
فنانة لبنانيّة تتبرّع بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا
فنّ
04:54
فنانة لبنانيّة تتبرّع بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا
2
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
3
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
4
أخبار لبنان
11:27
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تنشر خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات
أخبار لبنان
11:27
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تنشر خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات
5
أخبار دولية
13:30
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
أخبار دولية
13:30
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
6
فنّ
04:46
مايا دياب تلبّي نداء المساعدة: "سبقتني راغب علامة"
فنّ
04:46
مايا دياب تلبّي نداء المساعدة: "سبقتني راغب علامة"
7
اخبار البرامج
06:14
حاولت كلّ الطرق بلا جدوى... غادة تتحدث عن فشل زواجها الأول والسبب "الضعف الجنسي" (فيديو)
اخبار البرامج
06:14
حاولت كلّ الطرق بلا جدوى... غادة تتحدث عن فشل زواجها الأول والسبب "الضعف الجنسي" (فيديو)
8
آخر الأخبار
05:26
باسيل من المقر البطريركي في البلمند: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقا مارونيا بل وطنيا فنحن ملزمون على الاتفاق لانتخاب رئيس بالاكثرية المطلوبة
آخر الأخبار
05:26
باسيل من المقر البطريركي في البلمند: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقا مارونيا بل وطنيا فنحن ملزمون على الاتفاق لانتخاب رئيس بالاكثرية المطلوبة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store