بغداد تعلن توقيف مديرة سابقة لمصرف عراقي في الإمارات ملاحقة بشبهة فساد

أعلنت بغداد توقيف المديرة السابقة للمصرف العراقي للتجارة (عام) في الامارات العربية المتحدة بعد إصدار طلب قبض عليها لشبهة ارتكابها جرائم فساد تصل قيمتها إلى 1,2 مليار دولار.



ولم تؤكد الإمارات الإعلان الصادر عن هيئة النزاهة الاتحادية العراقية بعد ظهر اليوم.



ويأتي توقيف حمدية الجاف التي ترأست المصرف العراقي للتجارة من 2011 إلى 2016، بالتوازي مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.



وحكم القضاء العراقي على الجاف التي لا يُعرف منذ متى أقامت في الإمارات، غيابيًا مرتين على الأقل في عامي 2020 و2021 بالسجن سبع سنوات وخمس سنوات، وفق وسائل إعلام عراقية.



ودينت المسؤولة السابقة على خلفية "إحداث ضرر بالمال العام" يبلغ إجمالي قيمته 1,2 مليار دولار، وهي أفعال ارتُكبت "أثناء تسلُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة"، بحسب ما جاء في بيان لهيئة النزاهة الاتحادية اليوم.



ووفق الصحافة العراقية، منحت الجاف خصوصا قرضاً بقيمة 40 مليون دولار لشركة من دون أن تقدم الأخيرة الضمانات اللازمة.



وأكدت هيئة النزاهة العراقية أنها أرسلت في الماضي 17 طلب تسليم إلى النيابة العامة العراقية "لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيّة".



وأكد مسؤول في هيئة النزاهة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، أن توقيف حمدية الجاف هو "النموذج الأول للتعاون مع أبوظبي" بعد إرسال "عشرات" الطلبات المتعلقة بشخصيات حولت أموالا إلى الإمارات.