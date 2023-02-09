مسؤول أميركي: الصين "تنوي" مهاجمة تايوان لكن ذلك قد لا يتم حتى نهاية العقد

مسؤول أميركي: لدى الصين "النيّة" لمهاجمة تايوان

أعلن مسؤول أميركي كبير أن لدى الصين "النيّة" لمهاجمة تايوان، لكنها قد لا تقدم على ذلك حتى نهاية العقد.



وردا على سؤال من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، أكد إيلي راتنر المسؤول عن قضايا آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الدفاع، أن لدى بكين "النيّة" لمهاجمة تايوان.



وقال: "لكنني أعتقد أنه يمكننا بالتأكيد أن نصل إلى نهاية هذا العقد من دون أن تشنّ عدوانًا كبيرًا على تايوان".



وتعتبر الصين أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، جزء من أراضيها التي لم تنجح في إعادة توحيدها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.



وتنظر بكين باستياء للتقارب في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تقدم منذ عقود دعما عسكريا للجزيرة.



وأجرت الصين في آب مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان في عرض غير مسبوق للقوة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.