البرلمان الأميركي يدين تحليق المنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة

استنكر أعضاء مجلس النواب الأميركي في قرار اليوم، تحليق المنطاد الصيني الذي يشتبه في أنه مزود بأدوات تجسس فوق الولايات المتحدة.



وحلّق المنطاد فوق الأراضي الأميركية لأيام عدة قبل أن تسقطه طائرة مقاتلة فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية كارولاينا الجنوبية.



والقرار الذي صوّت عليه البرلمان بالإجماع "يدين استخدام الحزب الشيوعي الصيني منطاد تجسس"، مشددا على أن ذلك "انتهاك صارخ لسيادة الولايات المتحدة".



ويظهر التصويت وحدة أميركية في مواجهة بكين بعد العديد من الخلافات الحزبية حول قضية المنطاد.



فقد انتقد الجمهوريون بشدة تأخر رد الولايات المتحدة على المنطاد، واتهموا إدارة جو بايدن بالتراخي والتريث أكثر من اللازم قبل إسقاطه.



ورد معسكر الرئيس موضحًا أن التسرع في إسقاطه كان سيشكل خطرًا على السكان مع تعذر السيطرة على مسار سقوط الحطام.



وقال النائب الذي صاغ القرار مايكل ماكول إن هذا الملف "اثار المعارضة الأميركية للنظام الشيوعي بقيادة الرئيس شي" جينبينغ.



من جهتها، تؤكد بكين أن المنطاد عبارة عن آلية "مدنية تستخدم لأغراض البحث وخصوصا الأرصاد الجوية".