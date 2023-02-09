العثور على أحد الناجين تحت أنقاض أحد المباني في منطقة البستان - تركيا استناداً إلى احداثيات مجموعة الدفاع المدني اللبناني

جرى قبل وقت قصير سحب أحد الناجين تحت انقاض مبنى دمره الزلزال في منطقة البستان في تركيا، وتبين أن فريق الإنقاذ التركي استند الى احداثيات حددها عناصر الدفاع المدني اللبناني قبيل مغادرتهم الموقع بإتجاه المطار للعودة الى لبنان في ختام مهامهم في تركيا.



وقد أعرب المنقذون الأتراك عن امتنانهم للدفاع المدني اللبناني على مساهمته الفاعلة في مهام الإنقاذ ورفع الأنقاض.