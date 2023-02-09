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البنك الدولي يعلن مساعدة بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا بعد الزلزال

أخبار دولية
2023-02-09 | 15:16
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البنك الدولي يعلن مساعدة بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا بعد الزلزال
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البنك الدولي يعلن مساعدة بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا بعد الزلزال

رئيس البنك الدولي: نقدّم مساعدة فورية ونُعّد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة

أعلن البنك الدولي اليوم، مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم الذي هزّها وسوريا المجاورة وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل.
      
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: "نقدّم مساعدة فورية ونُعّد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة".

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