أكثر من 20 ألف قتيل إثر الزلزال في تركيا وسوريا

قضى أكثر من 20 ألف شخص جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين، بحسب حصيلة رسمية نشرت مساء اليوم.



وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية بأنه تم انتشال 17 ألفا و134 جثة من تحت الأنقاض إلى الآن، فيما تم إحصاء 3162 جثة في سوريا في شكل رسمي، ما يرفع عدد القتلى إلى 20 ألفا و296.