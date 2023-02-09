مدير منظمة الصحة العالمية "في طريقه" إلى سوريا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر حسابه على تويتر أنه "في طريقه" الى سوريا التي تعرضت الاثنين، على غرار تركيا المجاورة، لزلزال عنيف تجاوزت حصيلته حتى الآن عشرين ألف قتيل.



وكتب تيدروس ادهانوم غيبرييسوس: "أنا في طريقي الى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استنادا الى عملنا في البلاد منذ وقت طويل".