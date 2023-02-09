واشنطن تعلن مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا بعد الزلزال

مساعدة أميركية لتركيا وسوريا

أعلنت الوكالة الاميركية للتنمية (يو اس ايد) أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار الى تركيا وروسيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الاثنين.



وأوضحت الوكالة في بيان، أن التمويل سيتم تسديده لشركاء على الارض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية الى ملايين الاشخاص".