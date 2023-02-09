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صندوق النقد الدولي يمنح بوركينا فاسو مساعدة طارئة بقيمة 80 مليون دولار
أخبار دولية
2023-02-09 | 16:14
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صندوق النقد الدولي يمنح بوركينا فاسو مساعدة طارئة بقيمة 80 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي منح مساعدة طارئة بقيمة 80 مليون دولار لبوركينا فاسو، لدعمها في مواجهة أزمة الغذاء التي تفاقمت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
ولفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مارتن شندلر الذي زار بوركينا فاسو في الفترة من 31 كانون الثاني إلى الثامن من شباط، الى ان هذه المساعدة "ستسهم في دعم الإجراءات التي تهدف إلى تقديم مساعدات طارئة للأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي الحاد".
والمساعدة تشمل توزيع الطعام ومياه الشرب، من بين أمور أخرى.
وقال شندلر: "أزمة الغذاء التي كانت تؤثر أصلا على البلاد قد تفاقمت بعد الحرب في أوكرانيا وتتطلب مساعدات إنسانية ومالية فورية".
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، يعاني 2,6 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في بوركينا فاسو، وأنه في غياب تدابير المساعدة، يمكن أن يرتفع العدد إلى 3,5 ملايين شخص (16% من السكان).
وهذه المساعدة هي جزء من صندوق "الصدمات الغذائية" الذي أنشأته الهيئة المالية ضمن إطار التسهيلات الائتمانية السريعة. ويتيح هذا الصندوق الذي انشىء في نهاية أيلول لمدة عام واحد، للدول المعنية بالحصول بسرعة على تمويل طارئ في حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد أو الصدمات غير المتوقعة في استيراد الحبوب أو ارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ.
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