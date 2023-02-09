الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صندوق النقد الدولي يمنح بوركينا فاسو مساعدة طارئة بقيمة 80 مليون دولار

أخبار دولية
2023-02-09 | 16:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صندوق النقد الدولي يمنح بوركينا فاسو مساعدة طارئة بقيمة 80 مليون دولار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
صندوق النقد الدولي يمنح بوركينا فاسو مساعدة طارئة بقيمة 80 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي منح مساعدة طارئة بقيمة 80 مليون دولار لبوركينا فاسو، لدعمها في مواجهة أزمة الغذاء التي تفاقمت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
      
ولفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مارتن شندلر الذي زار بوركينا فاسو في الفترة من 31 كانون الثاني إلى الثامن من شباط، الى ان هذه المساعدة "ستسهم في دعم الإجراءات التي تهدف إلى تقديم مساعدات طارئة للأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي الحاد".
      
والمساعدة تشمل توزيع الطعام ومياه الشرب، من بين أمور أخرى. 
      
وقال شندلر: "أزمة الغذاء التي كانت تؤثر أصلا على البلاد قد تفاقمت بعد الحرب في أوكرانيا وتتطلب مساعدات إنسانية ومالية فورية".
      
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، يعاني 2,6 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في بوركينا فاسو، وأنه في غياب تدابير المساعدة، يمكن أن يرتفع العدد إلى 3,5 ملايين شخص (16% من السكان). 
      
وهذه المساعدة هي جزء من صندوق "الصدمات الغذائية" الذي أنشأته الهيئة المالية ضمن إطار التسهيلات الائتمانية السريعة. ويتيح هذا الصندوق الذي انشىء في نهاية أيلول لمدة عام واحد، للدول المعنية بالحصول بسرعة على تمويل طارئ في حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد أو الصدمات غير المتوقعة في استيراد الحبوب أو ارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

صندوق النقد الدولي

بوركينا فاسو

مساعدة

LBCI التالي
الأمم المتحدة حصلت على ضمانات: جزء من المساعدة الطارئة سيمر عبر المعبر بين تركيا وسوريا
الصين تدين تصريحات جو بايدن "اللامسؤولة إطلاقا" حول شي جينبينغ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:40

لا اتفاق بين صندوق النقد الدولي وباكستان

LBCI
أخبار دولية
16:00

واشنطن تعلن مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا بعد الزلزال

LBCI
أخبار دولية
15:16

البنك الدولي يعلن مساعدة بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا بعد الزلزال

LBCI
آخر الأخبار
15:15

واشنطن تعلن مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا بعد الزلزال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:44

حوادث انزلاق للتربة في جنوب البيرو.. ووقوع قتلى

LBCI
أخبار دولية
00:06

بايدن للجمهوريين: "سأكون كابوسكم"

LBCI
أخبار دولية
00:05

تشيلي تفرض حظر تجول ليليا في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق

LBCI
أخبار دولية
00:01

ألمانيا تقدم لسلوفاكيا بطاريتين مضادتين للطائرات

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:30

باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه

LBCI
خبر كاذب
2023-02-08

لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-08

مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل

LBCI
اخبار البرامج
06:26

أيمن يكشف بكلّ جرأة عن معاناته "الضعف الجنسي"... كيف تمكّن من تخطي الأمر؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

دير مار مارون العاصي في الهرمل: قصة الموارنة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في عيد مار مارون: الدعوة الرسمية لم توجه للمشاركة في القداديس الاحتفالية... فما هي الأسباب؟

LBCI
أخبار دولية
13:50

كارثة زلزال الأناضول أصابت البشر والحجر.. منشآت ضخمة تأثرت وأخرى صمدت ومنها سد أتاتورك

LBCI
أخبار دولية
13:30

السوريون يعانون في المناطق المنكوبة شحاً في المساعدات وعمليات الإغاثة

LBCI
أخبار دولية
13:30

سوريا تسابق الوقت لإنقاذ من كُتِب له عمر جديد.. أو لرفع جثامين الضحايا الذين يرتفع عددهم

LBCI
أخبار دولية
13:30

باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه

LBCI
أخبار دولية
13:30

تقارب عراقي إماراتي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هل اقترب موعد عقد جلسة تشريعية بدعوة من بري؟ وماذا عن مشاركة تكتل لبنان القوي فيها؟

LBCI
رياضة
13:26

ريال مدريد يُقصي الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة العالم للأندية في كرة القدم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:54

فنانة لبنانيّة تتبرّع بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا

LBCI
أخبار سياسية
11:46

المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..

LBCI
امن وقضاء
05:11

انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:27

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تنشر خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات

LBCI
أخبار دولية
13:30

باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه

LBCI
فنّ
04:46

مايا دياب تلبّي نداء المساعدة: "سبقتني راغب علامة"

LBCI
اخبار البرامج
06:14

حاولت كلّ الطرق بلا جدوى... غادة تتحدث عن فشل زواجها الأول والسبب "الضعف الجنسي" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:26

باسيل من المقر البطريركي في البلمند: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقا مارونيا بل وطنيا فنحن ملزمون على الاتفاق لانتخاب رئيس بالاكثرية المطلوبة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة