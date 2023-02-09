جهاز الاستخبارات المولدافي: روسيا تتحرّك لزعزعة استقرار مولدافيا

أعلن جهاز الاستخبارات المولدافي أن روسيا تعمل على زعزعة استقرار الدولة السوفياتية السابقة، بعدما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف اعترضت خطة وضعتها موسكو.



وأكد جهاز الاستخبارات والأمن المولدافي في بيان: "سواء من المعلومات التي قدّمها شريكنا الأوكراني أو عبر أنشطتنا العملانية، تم تحديد أنشطة تخريبية بهدف تقويض جمهورية مولدافيا وزعزعة الاستقرار وانتهاك النظام العام".



وقال زيلينسكي أمام قمة للاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، إن كييف "اعترضت خطة الاستخبارات الروسية لتدمير مولدافيا".



وأفاد بأن "هذه الوثيقة تظهر من ومتى وكيف ستحطّم ديمقراطية مولدافيا وتسيطر عليها"، مشيرا إلى أنه حذّر تشيسيناو فورا.



ولفت الى أن كييف لا تعرف "إن كانت موسكو فعلا أعطت أمرا بالمضي قدما بهذه الخطة".



وأوضح جهاز الاستخبارات المولدافي أنه لا يمكنه الإفصاح عن مزيد من المعلومات "نظرا لوجود خطر أن يهدد ذلك مختلف الأنشطة العملانية الجارية".



وقال: "نطمئن مواطني مولدافيا الى أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها ولن تسمح باستفزاز من هذا النوع".



وعلى غرار العديد من الدول السوفياتية السابقة، تعد مولدافيا ساحة تصفية حسابات بين التيارات السياسية المؤيدة للغرب وتلك الداعمة لروسيا، فيما تنتمي حكومة الرئيسة مايا ساندو إلى الفئة الأولى.



وتقدّمت الدولة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا والتي تعد 2,6 مليون نسمة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط العام الماضي.



وتنشر روسيا قوات في منطقة ترانسنيستريا المولدافية الانفصالية.



وجاء في بيان صدر عن مكتب ساندو أن "مؤسساتنا تعمل على ضمان أمن بلادنا وتستخدم كل المساعدة من طريق المعلومات التي يوفرها الشركاء للاستعداد لأي محاولة لتقويض دولتنا ومنعها".