أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
19
o
الجنوب
14
o
البقاع
13
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
19
o
الجنوب
14
o
البقاع
13
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماكرون: لا يمكن "تحت أي ظرف" تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة
أخبار دولية
2023-02-09 | 23:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
ماكرون: لا يمكن "تحت أي ظرف" تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة
ماكرون يقول إنه لا يمكن "تحت أي ظرف" تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس الجمعة إن الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم "تسليمها في الأسابيع المقبلة"، مؤكدا أنه يفضل أسلحة "أكثر فائدة" ويكون تسليمها بشكل "أسرع".
وبعد قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث ماكرون عن مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا قائلا: "لا أستبعد شيئا على الإطلاق" لكن هذا "لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم".
وطوال جولته الأوروبية يومي الأربعاء والخميس، أصر الرئيس الأوكراني على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة لإنهاء الحرب التي تقودها روسيا.
وأكد ماكرون أن "نقاشه العميق جدا والدقيق جدا" مع زيلينسكي الأربعاء في باريس قد أظهر أن الأولوية تتمثل في "القيام بكل شيء لمساعدة أوكرانيا على المقاومة في الأسابيع المقبلة".
وتابع ماكرون: "من الضروري أن يعطي الحلفاء الأفضلية للمعدات الأكثر فائدة" والتي يكون تسليمها في شكل "أسرع"، مشيرا إلى أن مدافع قيصر ونظام الدفاع الجوي المتوسط المدى MAMBA المقدَّم من فرنسا يفي بهذه المعايير.
آخر الأخبار
أخبار دولية
ماكرون
أوكرانيا
طائرات
التالي
ألمانيا تقدم لسلوفاكيا بطاريتين مضادتين للطائرات
بريطانيا تقول إنها تدرك "مخاطر التصعيد" المرافقة لتسليح أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-30
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة "ليس أمرًا مستبعدًا"
أخبار دولية
2023-01-30
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة "ليس أمرًا مستبعدًا"
0
أخبار دولية
2023-02-08
ماكرون يؤكد لزيلينسكي "تصميم" فرنسا على دعم أوكرانيا "حتى النصر"
أخبار دولية
2023-02-08
ماكرون يؤكد لزيلينسكي "تصميم" فرنسا على دعم أوكرانيا "حتى النصر"
0
أخبار دولية
2023-02-08
روسيا تتعهد بـ"الرد" في حال زودت المملكة المتحدة أوكرانيا بطائرات مقاتلة
أخبار دولية
2023-02-08
روسيا تتعهد بـ"الرد" في حال زودت المملكة المتحدة أوكرانيا بطائرات مقاتلة
0
أخبار دولية
2023-01-29
شولتس يشدّد على أن ألمانيا لن تزوّد أوكرانيا طائرات مقاتلة
أخبار دولية
2023-01-29
شولتس يشدّد على أن ألمانيا لن تزوّد أوكرانيا طائرات مقاتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:10
سوريا وتركيا في اليوم الخامس على الزلزال
أخبار دولية
08:10
سوريا وتركيا في اليوم الخامس على الزلزال
0
أخبار دولية
08:05
الـLBCI تواكب محاولات فرق الانقاذ البحث عن حياة تحت الردم في تركيا
أخبار دولية
08:05
الـLBCI تواكب محاولات فرق الانقاذ البحث عن حياة تحت الردم في تركيا
0
أخبار دولية
08:01
توقيف نائب بلجيكي في البرلمان الأوروبي على خلفية فضيحة الفساد
أخبار دولية
08:01
توقيف نائب بلجيكي في البرلمان الأوروبي على خلفية فضيحة الفساد
0
أخبار دولية
07:25
رومانيا تنفي عبور صواريخ روسية لمجالها الجوي
أخبار دولية
07:25
رومانيا تنفي عبور صواريخ روسية لمجالها الجوي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-02-09
يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)
منوعات
2023-02-09
يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)
0
صحف اليوم
2023-02-03
ميقاتي أكد لمسؤولين فرنسيين أنه ليس حامياً لحاكم مصرف لبنان! (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-02-03
ميقاتي أكد لمسؤولين فرنسيين أنه ليس حامياً لحاكم مصرف لبنان! (نداء الوطن)
0
امن وقضاء
03:22
بلدية كفردبيان: اجراءات جديدة في محيط مراكز التزلج في المزار وفقرا تفاديًا لزحمة السير الخانقة
امن وقضاء
03:22
بلدية كفردبيان: اجراءات جديدة في محيط مراكز التزلج في المزار وفقرا تفاديًا لزحمة السير الخانقة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
وراء الحدود قصص مؤثرة وانتظار طويل... وعائلات لبنانية تنتظر خبرا عن ذويها
تقارير نشرة الاخبار
08:08
وراء الحدود قصص مؤثرة وانتظار طويل... وعائلات لبنانية تنتظر خبرا عن ذويها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:20
مؤتمر بيروت لسرطان الثدي السنوي الحادي عشر
أخبار لبنان
08:20
مؤتمر بيروت لسرطان الثدي السنوي الحادي عشر
0
اقتصاد
08:19
سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد
اقتصاد
08:19
سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد
0
أخبار لبنان
08:12
بعد المعلومات عن إتجاه المصارف إلى الإقفال التام... كيف بدت الحركة داخل وخارج المصارف؟
أخبار لبنان
08:12
بعد المعلومات عن إتجاه المصارف إلى الإقفال التام... كيف بدت الحركة داخل وخارج المصارف؟
0
أخبار دولية
08:10
سوريا وتركيا في اليوم الخامس على الزلزال
أخبار دولية
08:10
سوريا وتركيا في اليوم الخامس على الزلزال
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
وراء الحدود قصص مؤثرة وانتظار طويل... وعائلات لبنانية تنتظر خبرا عن ذويها
تقارير نشرة الاخبار
08:08
وراء الحدود قصص مؤثرة وانتظار طويل... وعائلات لبنانية تنتظر خبرا عن ذويها
0
أخبار دولية
08:05
الـLBCI تواكب محاولات فرق الانقاذ البحث عن حياة تحت الردم في تركيا
أخبار دولية
08:05
الـLBCI تواكب محاولات فرق الانقاذ البحث عن حياة تحت الردم في تركيا
0
أخبار دولية
04:51
فرق الانقاذ في تركيا تتابع عملية البحث في الفندق الذي كان يقتنه عدد من اللبنانيين
أخبار دولية
04:51
فرق الانقاذ في تركيا تتابع عملية البحث في الفندق الذي كان يقتنه عدد من اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:48
هل مباني لبنان تقاوم الزلازل؟.. رئيس الجمعية اللبنانية للتخفيف من أضرار الزلازل يطمئن
أخبار لبنان
04:48
هل مباني لبنان تقاوم الزلازل؟.. رئيس الجمعية اللبنانية للتخفيف من أضرار الزلازل يطمئن
0
أخبار لبنان
04:17
إبراهيم خلف وعائلته من اللبنانيين المفقودين في تركيا.. فما هي قصّته؟
أخبار لبنان
04:17
إبراهيم خلف وعائلته من اللبنانيين المفقودين في تركيا.. فما هي قصّته؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
2
أخبار سياسية
02:25
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار سياسية
02:25
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
13:30
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
أخبار دولية
13:30
باسل حبقوق وان حكى عن ساعاته تحت الركام... الياس حداد كسر قلبه
4
أخبار لبنان
11:27
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تنشر خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات
أخبار لبنان
11:27
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تنشر خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات
5
اخبار البرامج
09:06
بعد تحذيرين سابقين من خطر الزلازل على لبنان... "أحمر بالخط العريض" يرفع الصوت من جديد
اخبار البرامج
09:06
بعد تحذيرين سابقين من خطر الزلازل على لبنان... "أحمر بالخط العريض" يرفع الصوت من جديد
6
امن وقضاء
08:51
ريان البعريني خرجت ولم تعُد... هل من يعرف مكانها؟
امن وقضاء
08:51
ريان البعريني خرجت ولم تعُد... هل من يعرف مكانها؟
7
أخبار لبنان
05:19
بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والنرويج وسويسرا: مستعدون لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي
أخبار لبنان
05:19
بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والنرويج وسويسرا: مستعدون لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي
8
أخبار دولية
13:44
العثور على أحد الناجين تحت أنقاض أحد المباني في منطقة البستان - تركيا استناداً إلى احداثيات مجموعة الدفاع المدني اللبناني
أخبار دولية
13:44
العثور على أحد الناجين تحت أنقاض أحد المباني في منطقة البستان - تركيا استناداً إلى احداثيات مجموعة الدفاع المدني اللبناني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store