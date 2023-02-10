ألمانيا تقدم لسلوفاكيا بطاريتين مضادتين للطائرات

ألمانيا: سنقدم لسلوفاكيا بطاريتين مضادتين للطائرات



قالت وزارة الدفاع السلوفاكية الخميس إن ألمانيا ستقدم لسلوفاكيا بطاريتي دفاع جوي من طراز MANTIS لحماية حدودها الشرقية مع أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة مارتينا كاكاسيكوفا لوكالة فرانس برس إن "سلوفاكيا ستتسلم هاتين البطاريتين مجانا وبشكل دائم".



وكتب وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد على فيسبوك الخميس "تدريب الجنود السلوفاكيين على استخدام نظام الأسلحة هذا سيبدأ في الأشهر المقبلة".



ولم تحدد الوزارة الموعد الدقيق لتسليم هذا النظام إلى سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.



وفقا لناد، تبلغ قيمة البطاريتين نحو 120 مليون يورو.



وقالت كاكاسيكوفا إن العرض الألماني يشمل أيضا رادارا بمدى 100 كيلومتر بالإضافة إلى تدريب الجنود.