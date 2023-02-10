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الخزانة الاميركية تصدر الرخصة العامة السورية رقم 23 للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال المحظورة بواجب العقوبات

أخبار دولية
2023-02-10 | 01:45
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الخزانة الاميركية تصدر الرخصة العامة السورية رقم 23 للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال المحظورة بواجب العقوبات
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الخزانة الاميركية تصدر الرخصة العامة السورية رقم 23 للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال المحظورة بواجب العقوبات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية (OFAC) الترخيص السوري العام GL 23 ، والذي يسمح لمدة 180 يومًا بكل المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "خالص تعازينا لشعبي تركيا وسوريا على الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار في أعقاب الزلازل المدمرة."  

وأوضح أنى أن العقوبات الأميركية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري، ويحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على استثناءات للجهود الإنسانية ، تصدر وزارة الخزانة اليوم ترخيصًا عامًا شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء .

وأكد أدييمو أن برامج العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.  

وقال:" لطالما امتلكت الحكومة الأميركية العديد من التراخيص العامة المعمول بها بموجب النظام الموحد للدراسات الاستراتيجية والذي يسمح بمعظم الأنشطة الداعمة للمساعدات الإنسانية ، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام ، من قبل الأمم المتحدة أو الحكومة الأمريكية أو المنظمات غير الحكومية التي تشارك في معاملات في  دعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح.  يمتد هذا التفويض الجديد إلى هذه التراخيص الإنسانية الواسعة السارية بالفعل بموجب النظام الموحد للأبحاث العلمية (SySR) للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية (IOs) والحكومة الأمريكية.  يعكس هذا الترخيص التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري خلال أزمة الزلزال المستمرة.  في حين أن تخفيف العقوبات وحده لا يمكن أن يعكس التحديات الهيكلية طويلة الأمد والتكتيكات الوحشية لنظام الأسد ، فإنه يمكن أن يضمن أن العقوبات لا تمنع المساعدة المنقذة للحياة اللازمة بعد هذه الكارثة".

ويوفر GL 23 من OFAC التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا.  

وشدد على أن وزارة الخزانة ستواصل مراقبة الوضع في سوريا والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المساعدة الإنسانية والكوارث  بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء والحلفاء الرئيسيين ، لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات.  يجب أن يكون لدى المؤسسات المالية الأمريكية والوسيطة ما تحتاجه في GL23 لمعالجة جميع معاملات الإغاثة من الزلزال على الفور.
 

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