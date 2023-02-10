حزب العمال الكردستاني يعلن تعليق "عملياته" مؤقتا في تركيا بعد الزلزال

أعلن حزب العمال الكردستاني تعليق "عملياته" مؤقتا في تركيا بعد الزلزال المدمر، بحسب مسؤول عسكري من الحزب.



ونقلت وكالة الأنباء فرات المقربة من الحزب الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، عن المسؤول العسكري جميل بايق قوله: "أوقفوا العمليات في المدن التركية. قررنا عدم تنفيذ أي عملية طالما لم تهاجمنا الدولة التركية".