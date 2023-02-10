الجيش الأوكراني: "هجوم روسي كثيف" بصواريخ وطائرات مسيرة "أصابت" منشآت طاقة

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت صباح الجمعة "هجوما كثيفا" بصواريخ ومسيرات "أصابت" منشآت عدة للطاقة في أوكرانيا.



وأكد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت "ستة صواريخ كروز من طراز كاليبر" و"نحو 35 صاروخا موجها من طراز اس-300 على منطقتي خاركيف وزابوريجيا"، واستخدمت "سبع مسيرات من نوع شاهد".



وأضاف في بيان: "العدو ضرب مدنا ومنشآت أساسية في أوكرانيا".