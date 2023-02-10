فرق الانقاذ في تركيا تتابع عملية البحث في الفندق الذي كان يقتنه عدد من اللبنانيين

تواصل فرق الانقاذ في تركيا عمليات البحث عن ضحايا واشخاص تحت الانقاض، جراء الزلزال المدمرّ الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين.وتقوم الفرق بعمليات البحث في جوار الفندق الذي كان يقتنه عدد من اللبنانيين في أنطاكية.