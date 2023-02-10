الـLBCI تواكب محاولات فرق الانقاذ البحث عن حياة تحت الردم في تركيا

الصمت الثقيل... هو أكثر من يرعب عناصر فرق الانقاذ الذين يحاولون لليوم الخامس على التوالي البحث عن حياة تحت الردم إن كان في سوريا أم في تركيا.



كيف هي الصورة في أنطاكية؟