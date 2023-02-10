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سوريا وتركيا في اليوم الخامس على الزلزال

سوريا وتركيا في اليوم الخامس على الزلزال

لحظات صمت باتت ضرورة من اجل رصد اية اشارة تصدر من تحت ركام هذا المبنى في مدينة نورداغي التركية مع تضاؤل الامل بالعثور على ناجين خصوصا بعد مرور خمسة ايام على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.