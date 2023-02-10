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ستة جرحى في "عملية دهس" في القدس الشرقية

أخبار دولية
2023-02-10 | 07:15
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ستة جرحى في &quot;عملية دهس&quot; في القدس الشرقية
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ستة جرحى في "عملية دهس" في القدس الشرقية

"عملية دهس" في القدس الشرقية

أعلنت الشرطة الاسرائيلية ومسعفون عن إصابة ستة أشخاص بجروح جرّاء عملية "دهس" في محطة حافلات بالقدس الشرقية تم بعدها "شل حركة المنفّذ".  
 
وقالت الشرطة الاسرائيلية في تقرير اولي انها "تشتبه بانها عملية دهس" وأعلنت "شل حركة المنفّذ" بعد العملية التي أفاد مسعفون بأنها أسفرت عن سقوط ستة جرحى.

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