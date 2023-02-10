مولدافيا تستدعي سفير روسيا لديها بعد عبور صاروخ مجالها الجوي

مولدافيا تستدعي سفير روسيا لديها بعد عبور صاروخ مجالها الجوي



قالت مولدافيا الجمعة إنها ستستدعي سفير روسيا لديها بعد أن أعلنت كيشيناو أن صاروخا عبر مجال الجمهورية السوفياتية السابقة.



وسيتم استدعاء السفير "لإبلاغ الجانب الروسي بالانتهاك غير المقبول لمجالنا الجوي بصاروخ روسي حلق اليوم فوق أراضي جمهورية مولدافيا السيادية"، حسبما جاء في بيان صحافي لوزارة الخارجية.