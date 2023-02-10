رومانيا تنفي عبور صواريخ روسية لمجالها الجوي

رومانيا: الصواريخ الروسية لم تعبر مجالنا الجوي

نفت رومانيا الجمعة أن تكون صواريخ روسية قد عبرت فوق أراضيها، رافضة إعلان كييف عن أن صاروخين روسيين عبرا المجال الجوي للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي بعد إطلاقهما باتجاه أوكرانيا.



ورصدت أوكرانيا "هدفا جويا أطلق من البحر الأسود من سفينة تابعة للاتحاد الروسي" لكنه "لم يتقاطع في أي وقت مع المجال الجوي لرومانيا"، بحسب وزارة الدفاع الرومانية.