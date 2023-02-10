توقيف نائب بلجيكي في البرلمان الأوروبي على خلفية فضيحة الفساد

أوقفت الشرطة النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا صباح الجمعة، بعدما أُسقطت حصانته البرلمانية منذ ثمانية أيام، في إطار تحقيق القضاء البلجيكي بشبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي على علاقة بقطر والمغرب.ونقل النائب الإشتراكي البالغ 59 عامًا، والمقيم في منطقة لييج (شرق)، إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للإستماع إليه، وفقًا لمتحدث بإسم الإدعاء الفدرالي. وقد يمثل أمام القاضي المكلف بالتحقيق إثر انتهاء فترة إحتجازه لدى الشرطة والتي لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة.