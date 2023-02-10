المغرب ينهي مهام سفيره في فرنسا في سياق جفاء بين البلدين

المغرب ينهي مهام سفيره في فرنسا في سياق جفاء بين البلدين

أنهى المغرب مهام سفيره في فرنسا محمد بنشعبون، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية في سياق جفاء بين الرباط وباريس إذ إتهمت الأخيرة بالوقوف وراء توصية البرلمان الأوروبي المنتقدة لأوضاع حرية الصحافة في المغرب.



وأوردت مواقع إخبارية محلية الجمعة بلاغًا لوزارة الخارجية كان نشر في وقت سابق في الجريدة الرسمية يفيد بأنه "تقرر إنهاء مهام السيد محمد بنشعبون كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك إبتداءً من 19 تشرين الثاني".



وكان بنشعبون عين في 18 تشرين الأول مديرًا لصندوق محمد السادس للإستثمار، لكن من دون أن يعلن وقتها إعفاؤه من سفارة المملكة في باريس.