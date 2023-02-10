إردوغان: جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال لا تتم بالسرعة المأمولة

إردوغان: جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال لا تتم بالسرعة المأمولة

أقر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى الجمعة بأن جهود الإغاثة التي تبذلها حكومته في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين لا تتم بالسرعة المأمولة.



وواجه إردوغان إنتقادات من الناجين بسبب نقص عدد المسعفين والمساعدات الإنسانية التي قدمت في الأيام الأولى لأكبر كارثة تضرب تركيا منذ نحو قرن.



وارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب الإثنين بقوة 7,8 درجات إلى أكثر من 22 ألف قتيل في مناطق جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا.



وسقط نحو 19 ألفًا من القتلى في تركيا.



وكان إردوغان قد أقر في وقت سابق هذا الأسبوع بوجود "ثغرات" في استجابة حكومته للكارثة.